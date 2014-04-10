Парламент увеличил поступление таможенных платежей в бюджет

Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно усовершенствования отдельных положений) (№4646).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта за основу и в целом проголосовал 271 депутат из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, главной целью данного закона является увеличение поступлений таможенных платежей в бюджет, установление равенства граждан, которые ввозят товары на таможенную территорию Украины, имплементация нормы Регламента Совета (ЕС) №1186/2009.

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В частности, в Таможенном кодексе установлен необлагаемый пошлиной импорт товаров для юридических и физических лиц на уровне 150 евро.

