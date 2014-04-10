В Украине снизился индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий руководителей предприятий Украины в 1-м квартале 2014 года снизился на 6,9 п.п. - до 104,5% с 111,4% в 4-м квартале 2013 года, сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

«Респонденты ухудшили оценки текущего финансово-экономического состояния своих предприятий, и второй квартал подряд оценили его негативно. В I квартале 2014 г. респонденты отметили снижение уровня остатков готовой продукции собственного производства по сравнению с предыдущим кварталом. Интенсивность использования производственных мощностей увеличилась», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, респонденты значительно снизили оценки перспектив развития своих предприятий в следующие 12 месяцев по большинству направлений деловой активности.

Инфляционные ожидания респондентов повышались второй квартал подряд: более половины респондентов прогнозируют, что рост цен на товары и услуги в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

«Основным фактором, который предопределит повышение потребительских цен, респонденты впервые за время проведения опросов назвали обменный курс (71,4% ответов), важным фактором продолжают считать рост расходов на производство (53,3% ответов)», - говорится в сообщении, при этом, по оценке НБУ, девальвационные ожидания усилились: подавляющее большинство респондентов (70,7%) ожидают, что курс превысит значение 9 грн/долл.

По данным регулятора, опрошенные руководители продолжают ожидать роста потребности в заемных средствах в следующие три месяца.

«Доля респондентов, которые уже пользуются банковскими кредитами, увеличилась, а доля тех, которые планируют брать банковские кредиты в дальнейшем, несколько уменьшилась» - говорится в сообщении.

При этом, преимущественная доля респондентов планируют брать кредиты в гривне - 84,5%.

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Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей предприятий Украины в четвертом квартале 2013 года снизился на 2,4 п.п. - до 111,4%. Согласно опросу, текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий как хорошее оценили 16,6% опрошенных руководителей, как удовлетворительное - 65,7%, как плохое - 17,8%. При этом улучшения финансового состояния предприятий в течение ближайшего года ожидают 29,5% респондентов, и только 13,6% допускают его ухудшение.