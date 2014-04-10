Гривня может девальвировать до непредсказуемого уровня - эксперты

“При отсутствии реакции НБУ и денег МВФ падение гривни возможно до любого уровня” - сказал в комментарии УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

По его мнению, экономические показатели на снижение курса не влияют, и гривня девальвирует на панических ожиданиях.

“По нашим оценкам, если принимать во внимание фундаментальные показатели экономики, то курс не должен быть выше 10,50-11,50. Вернется ли он к таким значениям - сложно сказать - все зависит от политики НБУ” - отмечает банкир.

По мнению Сологуба, учитывая, что ресурсы МВФ должны поступить в Украину уже через пару недель, а за ними и средства от других спонсоров, было бы целесообразным поддержать курс с помощью интервенций сейчас.

“Принимая во внимание низкие объемы рынка на данный момент, НБУ не придется тратить так уж много валюты на поддержание курса” - подчеркнул он.

Как отметил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, девальвацию гривни можно остановить введением ограничений на досрочное снятие гривневых депозитов, а также других ограничений на гривню. “Однако пока Нацбанк не изъявлял желания пойти на такие непопулярные шаги”, - написал Найман на своей странице в социальной сети Facebook.

В тоже время эксперт отметил, что шансы удержать курс возле 12-12,5 грн/долл. все еще есть.

“Но если НБУ будет попустительствовать, а МВФ - “тормозить”, то предел ползучей девальвации пока назвать я не могу” - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в Украине оказала негативное воздействие на банковскую систему. Общий объем депозитов в национальной валюте в феврале снизился на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 5,8%, до 28,5 млрд долл. Одновременно продолжается обесценивание национальной валюты, и по состоянию на 10 апреля стоимость доллара США на межбанковском рынке Украины достигла 13,20 грн/долл.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда планирует рассмотреть и окончательно утвердить двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме порядка 14-18 млрд долл. в конце апреля – начале мая.

