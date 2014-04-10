В 2014 году экономику России ожидает полномасштабный кризис – аналитики

Об этом сказано в отчете, подготовленном аналитической группой "Da Vinci AG".

Аналитики отмечают, что проявление кризисных процессов в российской экономике стало очевидным по итогам 2012 года, дав основания утверждать об их системности.

В 2013 году темпы роста российской экономики также оставались невысокими. Прежде всего, снижались темпы роста реальной заработной платы и реальных доходов населения. Ускорение экономик развитых стран во втором полугодии никак не повлияло на динамику российской экономики.

Федеральный бюджет, сокративший все несоциальные расходы на 5%, также перекладывает часть обязательств на следующие годы из-за дефицита средств.

«Поскольку Минфин РФ столкнулся с недополучением доходов по итогам 2013 года, он направил на покрытие дефицита все подлежавшие к зачислению в резервный фонд нефтегазовые доходы в сумме 900 млрд руб. Еще около 1 трлн руб. недополучили регионы: поступления налога на прибыль вместо планового роста на 12-15% упали на 15%. При этом региональные бюджеты на 2014 год сверстаны исходя из роста поступлений налога на прибыль на 15%, федеральный – исходя из роста экономики на 3% и цены на нефть 101 долл. за баррель», - отмечают эксперты.

Аналитики добавляют, что несмотря на сокращение спроса на кредиты со стороны предприятий, ресурсы остаются дорогими, стимулируя банки к кредитованию домохозяйств. Жесткие действия ЦБ заставляют банки наращивать подушку ликвидности, а население - забирать депозиты. По оценкам представителей российской банковской системы, ухудшение экономической ситуации еще больше ухудшит качество активов на банковских балансах, запустив вторую волну «сокращений» в секторе.

В результате в 2014 году экономику России ожидает полномасштабный кризис, который по своим масштабам будет все же меньшим, чем кризис 2008-2009 гг, прогнозируют в "Da Vinci AG".

В группе отмечают, что благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и рекордно высокие цены на основные экспортные товары, которые обеспечивают свыше 70% бюджетных доходов России и свыше 85% притока экспортной валютной выручки, не смогли переломить негативное давление со стороны структурных перекосов в экономике и низкого качества государственного управления.

Напомним, 8 апреля Министерство экономического развития РФ понизило прогноз роста ВВП в России в 2014 году с 2,5 до 1,1%. При этом замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач отметил, что такие темпы роста удастся обеспечить лишь в том случае, если государство будет принимать меры по поддержанию конъюнктуры. В противном случае рост ВВП снизится до 0,5%.

По словам Клепача, эти прогнозы не учитывают «шоковые сценарии, связанные с санкциями, с какими-то серьезными катаклизмами в мировой экономике». Замминистра также отметил, что прогноз по росту экономики на 2014 год понижен как в связи с увеличением оттока капитала за рубеж, так и с сокращением экспорта углеводородов в ЕС и в Украину.



