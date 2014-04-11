Министры финансов стран G7 обсудили пакет финансовой помощи Украине

Министры финансов стран "большой семерки" на встрече в Вашингтоне обсудили пакет финансовой помощи Украине.

Как сообщает «Немецкая волна», министры финансов и главы эмиссионных банков семи ведущих индустриальных стран обсудили кризис в Украине и его возможные последствия для мировой экономики.

В заявлении, обнародованном по итогам встречи 10 апреля, отмечается, что, в числе прочего, "обсуждались ситуация в Украине, финансовые потребности этой страны и возможные действия мирового сообщества".

Конкретно речь шла о выделении Украине пакета помощи в размере 18 млрд долларов на протяжении двух лет и ряде других мер. Эта тема будет вновь обсуждаться на весенней сессии Международного валютного фонда, начинающейся 11 апреля, отмечает агентство Reuters.

В ходе встречи министр финансов США Джейкоб Лью вновь предупредил Москву, что в случае дальнейшего обострения кризиса вокруг Украины против России могут быть приняты "дополнительные серьезные санкции".