Доллар продолжает бить рекорды - пятница открылась отметкой в 13,5 грн

В пятницю, 11 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 13,0000/13,5000 грн/долл.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", котировки по евро-гривне ушли вверх – 18,0635/18,7610 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3647/0,3788 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3896/98 (четверг - 1,3852/54).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 12,9000/13,2000 грн/долл. против 12,4000/13,0000 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 17,8855/18,3075 грн/евро против 17,1845/18,0225 грн/евро на 12:00.

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