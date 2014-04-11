Денежная масса в марте выросла на 1%, монетарная база - на 6,9%

В Украине в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 1% - до 943,2 млрд грн, монетарная база - на 6,9%, до 329,7 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.



«Объем монетарной базы в марте вырос на 1% (с начала года – на 3,8%) – до 943,2 млрд грн. Монетарная база за этот период выросла на 6,9% (с начала года – на 7,4%) – до 329,7 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, в марте объем наличности вне банков увеличился на 6,1% (с начала года - на 12,9%) - до 268,5 млрд грн.

Национальный банк отмечает, что денежно-кредитный рынок в марте продолжал находиться под влиянием общественно-политического напряжения в стране.

Как сообщал УНИАН, в Украине в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 4,4% - до 933,5 млрд грн, монетарная база - на 4,7%, до 308,6 млрд грн.

В 2013 году НБУ ускорил выпуск денег в обращение в 3,4 раза - до 307,2 млрд грн. Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год. Денежная масса за этот период выросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.