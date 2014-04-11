В Нацбанке рассказали, на сколько и почему сократились депозиты

Объем депозитов в украинских банках в марте текущего года снизился на 3,2%, до 379,5 млрд грн в национальной валюте и на 7,1%, до 26,5 млрд долл. в иностранной валюте, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк отметил, что денежно-кредитный рынок в марте продолжал испытывать влияние общественно-политического напряжения в стране, но темпы оттока средств в национальной валюте с депозитных счетов банков замедлились.

Так, объем депозитов в национальной валюте в марте снизился на 3,2% - до 379,5 млрд грн (с начала года - на 10,1%). В том числе депозиты физических лиц снизились на 5,3% (с начала года - на 12,8%) - до 221,2 млрд грн, юридических лиц - на 0,2% (с начала года - на 6,2%) - до 158,3 млрд грн.

Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизился на 7,1% (с начала года - на 14,0%) - до 26,5 млрд долл. В том числе депозиты физических лиц снизились на 6,4% (с начала года - на 13,7%) - до 19,8 млрд долл., юридических лиц - на 9,0% (с начала года - на 15,0%) - до 6,6 млрд долл.

Сокращение банковских депозитов сопровождалось ростом объема наличности вне банков на 6,1% (с начала года - на 12,9%) - до 268,5 млрд грн.

Также сообщается, что остатки по кредитам в национальной валюте в марте снизились на 1,1% (с начала года - на 2,9%) - до 579,6 млрд грн. В том числе кредиты юридических лиц снизились на 1,1% (с начала года - на 3,6 %) - до 458,1 млрд грн, физических лиц - на 1,2% (с начала года - на 0,3%) - до 121,4 млрд грн.

Остатки по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизились на 1,2% (с начала года - на 1,3%) - до 38,0 млрд долл. В том числе кредиты физических лиц снизились на 2,0% (с начала года - на 5,4 %) - до 7,9 млрд долл., юридических лиц - на 1,0% (с начала года - на 0,2 %) - до 30,1 млрд долл.

Нацбанк сообщает, что в марте произошло снижение стоимости ресурсов почти на всех сегментах рынка. Средневзвешенная ставка по кредитам физическим и юридическим лицам в марте по сравнению с февралем снизилась до 19,69% с 20,44% в национальной валюте, и до 8,56% с 9,05% в иностранной валюте. Средневзвешенная ставка по депозитам за этот период снизилась до 12,18% с 14,14% в национальной валюте, в то время как немного выросла, до 6,65% с 6,52%, в иностранной валюте.

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Как сообщал УНИАН, общий объем депозитов в национальной валюте в феврале снизился на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 5,8%, до 28,5 млрд долл.