ЕС перечислил Украине 19 млн евро на управления границей и экологию

Из них 14,775 млн евро будут направлены на улучшение управления государственной границей, а 4,3 млн евро – на улучшение управления в сфере охраны окружающей среды.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Указанные платежи ЕС осуществляет по результатам, достигнутым Украиной в реализации соответствующих государственных стратегий, согласно оценке Европейской Комиссии в соответствии с условиями, предварительно согласованными ЕС и правительством Украины в рамках Соглашения о финансировании, подписанного в 2011 году.

Как отмечается в сообщении, оценка Еврокомиссии показала, что в реализации программы секторной бюджетной поддержки в экологической сфере Украина выполнила пять условий (индикаторов хода выполнения программы) из девяти. Некоторые индикаторы, в частности модернизация инфраструктуры управления отходами, или стабилизация ситуации с выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов, не были выполнены в объемах, согласованных в рамках Соглашения. Таким образом, была осуществлена выплата 4,3 млн из в целом предусмотренных 10 млн евро.

Оценка выполнения подтвердила, что Украина полностью или частично выполнила семь из одиннадцати особых условий в рамках программы управления государственной границей. В их числе – создание системы электронной таможни и сокращение на 20% времени ожидания при пересечении границы. Некоторые индикаторы, в частности, уменьшение уровня коррупции, продвижение в демаркации границы или создание телекоммуникационных и онлайн сетей связи между пограничными и таможенными службами, выполнены не были. Таким образом, была осуществлена выплата 9,75 млн из предусмотренных 17 млн евро в рамках первого вариативного, и 5 млн евро – в рамках второго фиксированного транша.

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Как отметил руководитель программ сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Эндрю Расбаш: "Эти очень своевременно осуществленные платежи являются частью текущего сотрудничества ЕС и Украины. Сами суммы отражают ход выполнения реформ за предыдущие годы. Относительно небольшая сумма, которая была выплачена (13 млн евро было "потеряно"), свидетельствует о том, что согласованные цели секторных реформ были в значительной мере не выполнены".

Как отметили в Представительстве, обычно Еврокомиссия оказывает бюджетную поддержку, используя сочетание фиксированных (общих) траншей, связанных с выполнением критериев приемлемости, и вариативных (особых) траншей, которые также связаны с прогрессом в выполнении согласованных целей в сфере, например, здравоохранения, образования, управление или государственными финансами.

Бюджетная поддержка предусматривает наличие политического диалога, осуществление переводов финансовых средств в казначейство страны-партнера, проведение оценки выполнения индикаторов и развития соответствующих возможностей, базирующихся на партнерских отношениях и взаимной отчетности.

