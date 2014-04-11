Евро на межбанке рванул вверх и установил новый рекорд - 19,16 грн
12:07, 11 апреля 2014Финансы
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Доллар также продолжает уверенный рост – 13,80 грн
Евро на межбанке рванул вверх и установил новый рекорд - 19,16 грн
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,0000/13,5000 грн/долл., к 12:00 цены поднялись 13,4000/13,8000 грн/долл.
Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 18,0635/18,7610 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх 18,6040/19,1655 грн/евро.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3647/0,3788, к 12:00 цены выросли 0,3762/0,3874 грн/рубль.
В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 35.5825 (+0.0720).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3896/98, изменяясь в достаточно узком коридоре.
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