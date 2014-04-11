По данным сепаратистов Крыма, на полуострове в обращении уже 10 млрд рублей

Об этом сообщил первый вице-премьер Совета министров самопровозглашенной Республики Крым Рустам Темиргалиев журналистам в пятницу в Симферополе.

«В настоящий момент у нас ведется работа по увеличению рублевой денежной массы в обращении. Общая сумма российских рублей в Крыму превышает 10 миллиардов. Начинаются постепенное оттеснение украинской гривни», - сказал чиновник.

По его словам, жители Крыма жалуются, что рублей пока недостаточно. «Поверьте, власти полуострова ежедневно, ежечасно этим занимаются», - сказал Темиргалиев.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Незаконно правительство заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях по курсу.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.