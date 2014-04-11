Доллар в обменниках подбирается к 14 грн, евро перевалил за 19

В обменных пунктах Украины стремительно растет доллар и евро. Средний курс доллара в обменниках вырос в продаже на 1,39 грн - до 13,70 грн/долл., а евро на 2,09 грн - до 19,27 грн/евро.

В частности, курс покупки доллара сегодня составляет 12,00-12,70 (11,40-11,85 - вчера), продажи - 13,30-14,00 грн за доллар (12,25-12,70 - вчера). Средний курс покупки доллара составляет 12,5222 (11,7823 - вчера), продажи - 13,7056 (12,3153 - вчера).

Евро покупают по 16,50-17,80 (15,40-16,50 - вчера), а продают - по 18,60-19,65 грн за евро (16,95-17,50 - вчера). Средний курс покупки евро составляет 17,4278 (16,2509 - вчера), продажи - 19,2778 (17,1853 - вчера).

Стоимость российского рубля на покупки составляет 3,30-3,5 (3,10-3,26 - вчера), на продаже - 3,465-3,9 грн за 10 рублей (3,35-3,540 - вчера). Средний курс покупки рубля составляет 3,381 (3,197 - вчера), продажи - 3,659 (3,481 - вчера).

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанке доллар и евро продолжают рекордно расти. На 12:00 котировки доллара поднялись к 13,4000/13,8000 грн/долл., евро - 18,6040/19,1655 грн/евро.