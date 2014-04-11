Россияне забирают деньги из банков и покупают валюту

Аннексия Россией Крыма, экономические санкции США и ЕС в отношении РФ, неустойчивость рубля, - все это привело к оттоку капиталов из российских банков. Вклады физлиц сократились в марте на 2%. Общий объем средств клиентов уменьшился в прошлом месяце на 0,9%, сообщает Банк России, передает Вести.Экономика. На 1 марта объем вкладов физлиц в российских банках составил 16,91 трлн руб.

Последний раз отток вкладов произошел в кризис 2008 года. Тогда объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%, в том числе в октябре 2008 г. - на 6%, в сентябре - на 1,5%. Вклады населения в Сбербанке, на который приходится почти половина рынка, уменьшились в марте на 68 млрд руб.

В I квартале спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на $19,6 млрд, в то время как в I квартале 2013 г. - сократился на $1,9 млрд.

Объем кредитования юрлиц увеличился в марте на 1,8% против 1,2% в феврале, объем кредитования физлиц - на 1,3% против 1,2% в феврале. Совокупный объем корпоративных и розничных кредитов вырос в марте на 1,7%.

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Просроченная задолженность по корпоративным кредитам увеличилась в марте на 1,3%, по розничным кредитам - на 1,7%, однако доля просрочки по корпоративным и розничным кредитам осталась на уровне 4,2% и 4,9% соответственно.

Объем средств кредитных организаций на счетах в Банке России увеличился в марте на 37,2%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-нерезидентам, сократился на 20,5%.

Объем депозитов юрлиц (без учета кредитных организаций) в российских банках увеличился в марте на 0,1%. Объем средств, привлеченных от Банка России, увеличился в прошлом месяце на 18,5%, объем депозитов Федерального казначейства - на 26,6%. В итоге доля средств, привлеченных от Банка России, выросла в пассивах банков с 6,7% до 7,9%.

В I квартале российские банки получили 233 млрд руб. прибыли, что на 2,5% меньше показателя в I квартале 2013 г.

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