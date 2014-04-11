Налогоплательщикам Крыма предлагают остаться в правовом поле Украины

С целью решения проблемных вопросов и ситуаций, возникающих у налогоплательщиков АР Крым Министерством доходов и сборов Украины создана рабочая группа по координации деятельности Главного Управления Миндоходов в АР Крым и г. Севастополе.

Его Председатель Александр Кондрашов выступил с инициативой по уменьшению ответственности налогоплательщиков полуострова или тех кто совершил перерегистрацию из АР Крым за несвоевременную подачу отчетности и просроченную уплату налоговых обязательств и других обязательных платежей.

Так в частности, для налогоплательщиков АР Крым а также тех плательщиков, которые изменили положение с АР Крым на другую территорию Украины штрафные санкции за несвоевременное представление отчетности и просроченную уплату налоговых обязательств и других обязательных платежей с 1 марта 2014 до конца 2014 применяются в размере 1 гривня, при условии уплаты данных обязательств и представления отчетности.

Таким образом налогоплательщикам АР Крым предлагают остаться действовать в правовом поле Украины.

Определиться Кондрашов предлагает и всем налоговикам Полуострова относительно их будущего как госслужащих Украины - или уволится, или через соответствующие заявления продолжить работу. Более подробно о таких процедурах будет сообщено на официальном сайте Министерства доходов и сборов Украины.