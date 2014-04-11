НБУ за месяц увеличил рефинансирование банков до 32,3 млрд гривень

Национальный банк Украины в марте 2014 года по сравнению с февралем увеличил объем рефинансирования банков на 44,8% - до 32,3 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в марте составил 32,3 млрд грн (с начала года - 63,1 млрд грн)», - говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за март составила 15,66% годовых (с начала года - 12,62% годовых).

Объем операций по мобилизации средств, проводимых регулятором с целью абсорбирования ликвидности, в марте по сравнению с февралем увеличился в 5 раз и составил 111,9 млрд грн (с начала года - 229,0 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по операциям по мобилизации средств в марте составила 1,93% (с начала года - 1,97% годовых).

Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины в марте увеличился на 17,5% (с начала года уменьшился на 4,3%) - до 31,6 млрд грн.

По данным НБУ, средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте увеличилась до 15,53% (с 7,49% в январе 2014 года).

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Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в феврале составил 22,3 млрд грн (с начала года - 30,7 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 10,41% годовых. Объем корреспондентских счетов украинских банков в феврале 2014 года вырос на 9,1% - до 26,9 млрд грн.