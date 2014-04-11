Нацбанк неожиданно повысил официальный курс гривни к доллару

Национальный банк Украины сегодня повысил официальный курс гривни к доллару, после понижения в течение трех недель с 20 марта.

С 11 апреля курс составляет 1256.9123 грн за 100 долларов.

10 апреля он упал до рекордного минимума и составил 1261.7898 грн за 100 долларов.

Официальный курс гривни к евро на 11 апреля поднялся до 1742.9603 грн за 100 евро, к российскому рублю - вырос до 3.5348 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

Читайте такжеГривня может девальвировать до непредсказуемого уровня - эксперты

«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.