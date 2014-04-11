Спрос на валюту в Украине по сравнению с прошлым годом вырос вчетверо

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в марте 2014 года составила 357,6 млн долл., что в 2,2 раза меньше показателя февраля 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В марте объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 1,576 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 609,4 млн долл., продали – на 967 млн долл.

В то же время, по итогам января-марта чистая покупка валюты населением составила 1,799 млрд долл. (в эквиваленте), что в 4 раза выше показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (426,9 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в марте сократились на 1,317 млрд долл. и по состоянию на 1 апреля 2014 года составили 19,539 млрд долл.

Читайте такжеУкраинцам пора привыкать к постоянным изменениям курса гривни - аналитик

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в феврале 2014 года составила 782,5 млн долл., что на 18,8% больше показателя января 2014 года

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 апреля 2014 года составили 15,080 млрд долл., что на 2,47%, или на 382 млн долл., меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл.