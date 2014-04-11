Гривня на межбанке укрепилась к доллару на 50 копеек - до 13,30

В пятницу, 11 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару укрепились на 50 коп. - до 13,0000/13,3000 грн/долл. грн/долл. против 13,4000/13,8000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов выросли до 18,0320/18,4540 грн/евро против 18,6040/19,1655 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3875/1,3905.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3762/0,3846 грн/рубль против 0,3762/0,3874 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6580 (+0.1475).

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 12,9000/13,2000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 17,8855/18,3075 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3543/0,3655 грн/рубль.