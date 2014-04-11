Больше всего цены выросли в Харьковской и Ривненской областях

Наибольший уровень инфляции в марте 2014 года по сравнению с февралем 2014 года зафиксирован в Харьковской и Ривненской областях, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Харьковской области ускорилась в марте по сравнению с февралем до 2,7% с 0,3%, в Ровенской области - до 2,6% с 0,5%.

По данным Госстата, в Севастополе и Киевской области зафиксирована инфляция на уровне 2,5%, в Киеве - на уровне 2,4%. Наименьший уровень инфляции зафиксирован в Сумской и Хмельницкой областях - на уровне 1,6%.

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В остальных областях Украины инфляция в феврале по сравнению с январем установилась на уровне 1,7-2,2%.

Согласно данным ведомства, в марте против февраля 2014 продукты питания наиболее подорожали в Харьковской области и Севастополе - на 2,8%, транспорт - в Черниговской области и Севастополе - на 7%, отдых и культура - в Киеве - на 7%, одежда и обувь - в Харьковской области - на 13,6%

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 3,7 раза. В годовом выражении (против марта 2013 года) инфляция ускорилась до 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - до 3%.