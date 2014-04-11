Депутаты требуют от НБУ урегулировать колебания курса гривни
Виталий Хомутынник: если НБУ не предпримет конкретных шагов для стабилизации курса гривны, в парламенте поднимут вопрос о компетенции занимаемой должности главы Нацбанка
Об этом журналистам в парламенте сообщил первый заместитель главы депутатской группы Экономическое развитие Виталий Хомутынник.
"Ситуация на валютном рынке выходит из-под контроля. Сегодня днем курс доллара приблизился к отметке 14 гривен, а евро установил новый рекорд - 19 гривен. Если ситуация не стабилизируется, не исключаю, что наша депутатская группа на следующей неделе поставит вопрос о соответствии занимаемой должности главы НБУ Степана Кубива", - заявил Хомутынник.
Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась к доллару на 50 копеек - до 13,30Он также отметил, что руководство Нацбанка бездействует уже несколько недель подряд. Кроме того, в НБУ так и не откликнулись на приглашение народных депутатов от группы Экономического развития прийти в парламент и объяснить, почему НБУ не реагирует на падение курса гривны.
"Курс гривны не регулируется вообще: с каждым днем мы только фиксируем очередные исторические максимумы, это ненормально. Сегодня у НБУ есть механизмы, чтобы держать национальную валюту в определенных границах", -добавил народный депутат.