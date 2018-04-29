Баланс недели: ошалевшая гривня, газовые маневры Путина и бунт аграриев

Всю минувшую неделю гривня на фоне эскалации политического и экономического кризиса в Украине один за другим била рекорды падения. Украинцы с ужасом наблюдали, как каждый прожитый день делает их беднее. За пять последних рабочих дней гривня девальвировала по отношению к доллару на 7,8%, к евро – на 9,2%.

Эксперты считают, что национальная валюта может обвалиться до непредсказуемого уровня при отсутствии поддержки со стороны Нацбанка и до ожидаемого в конце апреля – начале мая получения первых кредитов от Международного валютного фонда.

«При отсутствии реакции НБУ и денег МВФ падение гривни возможно до любого уровня», - обрисовал драматизм ситуации начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб. По его словам, гривня девальвирует на панических ожиданиях и базовые экономические показатели на нее практически не влияют.

По его оценке, если принимать во внимание фундаментальные показатели экономики, то курс в настоящее время не должен быть выше 10,50-11,50, но вернется ли он к таким значениям – все зависит от политики НБУ.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман считает, что девальвацию гривни можно остановить введением различных ограничений, в том числе на досрочное снятие гривневых депозитов.

Но Нацбанк на такие непопулярные меры пока не идет и считает, что валютный курс на сегодня отражает текущее реальное состояние экономики страны. Кроме того, по мнению регулятора, ситуация на валютном рынке подвержена влиянию спекулянтов, давление оказывает и политическая обстановка.

Глава НБУ Степан Кубив, отбывший в конце текущей недели в составе правительственной делегации в Вашингтон на решающие переговоры с ключевым кредитором страны - МВФ, утверждает, что национальная валюта имеет шансы укрепиться после получения средств от Международного валютного фонда и мировых финансовых институтов.

Да и в МВФ уверяют, что кредит Фонда стабилизирует гривню. По словам директора Европейского департамента МВФ Реза Могхадама, украинский рынок сам по себе слаб, а резервы недостаточны и находятся на критически низком уровне, и поэтому не удивительно, что курс демонстрирует такую волатильность. «Но если будет программа (кредитования - УНИАН), Украина сможет увеличить объем резервов, волатильность курса будет снижаться», - подчеркнул Мохгадам.

Убедиться в правоте этих заявлений украинцы смогут в ближайшие недели. Но отчаявшаяся часть граждан уже начинает сомневаться, что гривня сможет восстановиться после падения в пропасть такой глубины.

В ожидании помощи

События минувшей недели свидетельствуют, что страна приблизилась к возобновлению прерванных в 2010 году отношений Украины с МВФ. Период отсутствия политической воли при проведении экономических реформ завершился со сменой власти в Киеве, которая с первых дней заявила о намерении выполнить все рекомендации ключевого кредитора. Фонд изменение "погоды" в Украине заметил о пообещал утвердить двухлетнюю программу кредитования украинской экономики в объеме порядка 14-18 млрд долл. в конце апреля – начале мая.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 10 апреля на брифинге в Вашингтоне заявила: «Мы достигли соглашения на уровне миссии примерно 10 дней назад. Совет директоров уже собирался по этому поводу. Мы надеемся, что власти (Украины - УНИАН) выполнят все необходимые условия. И мы еще раз просмотрим программу и подадим ее на рассмотрение Совета директоров в конце апреля – в самом начале мая».

Она уверена, что программа будет одобрена и выполнена: «Мы не начинаем переговоров, если видим опасность провала или невыполнения программ. Мы работаем с властями, мы видим заинтересованность, и мы не допускаем мысли о провале программы».

В тот же день – 10 апреля – делегация Украины в составе министра финансов Александра Шлапака, министра экономразвития и торговли Павла Шеремета и главы НБУ Кубива вылетела в Вашингтон. Причем в хорошем настроении - МВФ не имеет претензий к Украине и не выдвигает дополнительных условий для переговоров. «Все идет по плану. Дополнительных претензий со стороны МВФ нет. Есть ожидания», - сказал Шлапак.

Действительно, Украина выполнила все условия кредитора. Основное из них - повышение тарифов на газ для населения стартует с 1 мая, в течение 4 лет (период поэтапного роста тарифов) будет аннулировано опустошающее госбюджет и банкротившее «Нафтогаз» перекрестное субсидирование на энергорынке. Еще одним важным шагом стало одобрение 10 апреля Верховной Радой правительственного закона о государственных закупках, который призван пресечь коррупционные схемы в самой «темной» сфере экономики Украины. Также парламент внес изменения в Таможенный кодекс, что будет способствовать увеличению поступлений в казну. В дополнение к этому народные депутаты приняли закон об усовершенствовании системы расчетов за энергоносители, который привязан к повышению тарифов на газ.

Таким образом, с учетом действий новой власти «спасательный круг» МВФ в виде первого транша в объеме 3 млрд долларов может быть предоставлен сразу же после принципиального решения совета директоров Фонда. А это станет важным сигналом для инвесторов и других кредиторов, что Украина укрепляет свои позиции и ей можно доверять.

То есть, обещанные средства от международных институтов, общий объем которых оценен в 27 млрд долларов, начнут постепенно поступать в Украину. Первой ласточкой станет транш помощи Всемирного банка в размере 500 млн долларов из обещанных 1,5 млрд долларов (всего будет три транша). Теперь есть надежда, что ситуация на финансовом рынке страны в ближайшее время стабилизируется. Не смущает даже тот факт, что МВФ отозвал прогноз развития экономики Украины на 2014 года в связи с аннексией Крыма. «Это не сигнал. Все идет по плану», - успокоил Шеремета.

Министр финансов Шлапак уже заявил, что первый транш Фонда будет направлен на расходы госбюджета и пополнение резервов НБУ.

Газовый «прокол» Путина

Сенсацией минувшей недели стала новость о том, что Украина занялась подготовкой к подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд для разрыва кабального контракта 2009 года между «Нафтогазом» и «Газпромом». Эксперты не один год утверждали, что это сделать необходимо, причем еще «вчера». Прежняя власть в виду своего рабского положения перед Кремлем на такой поступок не шла, а новая власть решилась противостоять газовому беспределу России оспариванием согласно международной практике необоснованно высоких цен на газ, которые имеют явно политическую подоплеку.

«Мы сегодня основательно подходим к подготовке соответствующих документов и пересмотру тех невыгодных условий, которые сейчас есть в договоре между «Нафтогазом» и «Газпромом» от 2009 года. Мы привлекаем международных юристов, имеющих опыт работы с компаниями, которые подавали требования в суд Стокгольма к «Газпрому», - заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

На минувшей неделе министр энергетики также сообщил, что страна прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища, так как не может согласиться с двукратным повышением «Газпромом» цен на топливо для Украины.

Напомним, в начале апреля Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе Харьковские соглашения, после чего 3 апреля правительство РФ отменило льготную 100-долларовую скидку на газ для Украины. В результате, с учетом отказа Москвы от еще одной данной в декабре 2013 года скидки, цена российского газа для Украины стала одной из самых высоких в Европе - 485 долл. за тысячу кубометров.

Кремль, для которого непокорность Украины стала, очевидно, неожиданной, срочно провел заседание правительства, где рассматривался вопрос перевода Киева на предоплату при закупке газа. Но взятый в осаду санкциями международного сообщества и ищущий выход из мировой изоляции президент РФ Владимир Путин на такой решительный шаг не пошел, представив все в свете «заботы о братском народе».

«Это точно (предоплата) соответствует контракту, но вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина, и незавершенность нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительство и «Газпром» воздержаться от применения этих возможностей вплоть до проведения дополнительных консультаций, если, конечно, наши партнеры на эти консультации согласятся», - сказал Путин.

Он подстраховал себя письмом главам 18 государств Европы, где указал свою причастность к «спасению» Украины - дескать за последние четыре года Россия за счет «заниженных» цен на газ «субсидировала» Украину на 35,4 млрд долларов. Путин предложил провести незамедлительные консультации для выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечению поставок и транзита российского газа в соответствии с условиями контракта 2009 года. В тот год Россия на несколько недель прекратила поставки газа в Украину и его транзит в страны ЕС, и добилась таки подписания контракта на крайне невыгодных для Киева условиях.

Европа и США восприняли петицию Путина как продолжение давления на Украину и заявили о его неприемлемости, занявшись вплотную энергетической помощью нашей стране.

Как результат - Польша и Венгрия подтвердили готовность для реверса газа из ЕС в Украину. К ним присоединилась Словакия, которая имеет наибольшие технические возможности для диверсификации поставок газа из Европы. Но при этом Братислава хочет получить финансовые гарантии Европейского Союза, а также считает необходимым провести переговоры для поиска технического решения, дабы снять риск нарушения ее собственного договора с «Газпромом». Таковые при участии министра энергетики Юрия Продана состоятся в Словакии уже 15 апреля. Кроме того, комиссар Евросоюза по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что ЕК работает над планом оказания помощи Украине по оплате газового долга перед Россией, который на сегодня составляет 2,2 миллиарда долларов.

Реакция России на появление почвы под ногами Украины последовала незамедлительно – она высказала озабоченность ростом задолженности Украины за газ, но при этом объявила о намерении участвовать в финподдержке страны вместе с МВФ и ЕС. Об этом сказал министр финансов РФ Силуанов по итогам встречи с главой Минфина США Джейкобом Лью.

Бунт аграриев и оптимизм бизнеса

На минувшей неделе публично прозвучало первое за 50 дней работы нового Кабинета министров требование сменить министра экономического блока правительства. Так, Всеукраинский аграрный форум, который объединяет более 500 сельхозпроизводителей, практически единогласно выразил недоверие министру аграрной политики и продовольствия Игорю Швайке в связи с его бездействием в вопросах решения проблем отрасли. Свою резолюцию форум направит и.о. президента Украины и премьер-министру. Особое возмущение аграриев вызвал отказ Швайки принять участие в форуме и выслушать предложения сельхозпроизводителей.

Кроме того, аграрии создали забастовочный комитет в ответ на игнорирование властями проблем АПК. По словам сопредседателя координационного совета форума Леонида Козаченко, если в течение двух недель власти не прислушаются к требованиям аграриев, забастовочный комитет начнет предпринимать «серьезные шаги».

Сельхозпроизводители констатировали, что в последнее время украинский АПК оказался в чрезвычайно тяжелых финансово-экономических условиях. В частности, на сегодняшний день существенно ограничены возможности привлечения инвестиций и кредитов, не хватает финансирования для проведения весенней посевной, не работает система регистрации прав аренды сельхозугодий, а хозяйственная деятельность крайне зарегулирована, при этом Минагропрод не предпринял никаких эффективных мер для решения указанных проблем.

В министерстве не согласились с выводами аграриев. По словам директора департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода Виталия Саблука, заявления о недоверии министру и подготовка к забастовке являются неоправданными, так как ведомство работает в полную силу и старается решить возложенные на него задачи.

Видимо, аграрии прочувствовали на себе, что старания Минагропрода не соответствуют требованиям дня. Что ж, вскоре мы узнаем, как власть отреагирует на представителей единственного переживающего в плюсе пятилетний кризис сектора украинской экономики.

Общие ожидания украинского бизнеса от новых властей и перспектив развития страны на уходящей неделе суммировала Европейская бизнес-ассоциация, объединяющая интересы более 950 европейских, украинских и международных компаний. Согласно проведенному исследованию, оптимистические ожидания бизнеса относительно изменений инвестиционного климата в Украине превысили исторический максимум и составили 3,6 балла по 5-балльной шкале.

«Бизнес среагировал на революционные события конца 2013 – начала 2014 года и на смену правительства. Оценка привлекательности инвестклимата бизнесом увеличилась с 1,81 балла до 2,72 балла из пяти возможных, – говорится в исследовании. – При этом оценка изменений в инвестиционном климате в ближайшие три месяца стала самой высокой за весь период исследований и составила 3,6 балла из пяти возможных. Предыдущий максимум составлял 3,2 балла из пяти возможных и был зафиксирован в 2010 году».

Комментируя результаты исследований, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отметила, что бизнес действительно ожидает улучшений. «Предыдущий индекс инвестиционной привлекательности был самым низким за всю историю наблюдений. Сейчас ситуация другая. У нас велика география желающих помочь Украине, и сейчас главное не упустить шанс, – сказала Деревянко. – Надо, чтобы мы увидели реальный прогресс в борьбе с коррупцией, реальные шаги по дерегуляции, улучшения в судебной системе».

Наберемся терпения и будем ждать!

Нана Черная (УНИАН)