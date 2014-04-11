В МВФ заявляют, что получение Украиной первых средств Фонда стабилизирует гривню

Получение Украиной первых кредитных траншей в рамках выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом будет способствовать увеличению валютных резервов страны и стабилизации курса национальной валюты, который на текущий момент демонстрирует слишком высокую волатильность.

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил директор Европейского департамента МВФ Реза Могхадам.

«Вопрос гибкости курса гривни был и остается одним из пунктов обсуждаемой сегодня программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом. И по факту курс уже гибкий», - сказал Могхадам.

Однако, по его словам, украинский рынок сам по себе слаб, а резервы недостаточны и находятся на критически низком уровне, и потому не удивительно, что курс демонстрирует такую волатильность. «Но если будет программа (кредитования - УНИАН), Украина сможет увеличить объем резервов, волатильность курса будет уменьшаться», - подчеркнул Мохгадам, отметив, что программа сотрудничества позволит стабилизировать валютный курс.

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Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отмечала, что Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда планирует рассмотреть и окончательно утвердить двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме порядка 14-18 млрд долл. в конце апреля – начале мая.

Вчера, 10 апреля, в Вашингтон на переговоры с руководством МВФ вылетели министр финансов Александр Шлапак, министр экономического развития и торговли Павел Шеремета и глава НБУ Степан Кубив. Как отмечал накануне министр финансов, Украина рассчитывает подписать программу сотрудничества с Фондом в конце апреля. В свою очередь министр экономики отмечал, что к концу апреля Украина может получить уже первый транш кредитования, который может составить до 3 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор решил поддерживать ликвидность банковской системы при ужесточении мер к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%, до 12,57 грн/долл. согласно курсу на пятницу, 11 апреля.

С 4 апреля Нацбанк устанавливает официальный курс гривни к иностранным валютам на текущий рабочий день после 12:00, а не в предыдущий день, как это было ранее.