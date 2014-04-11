Яценюк обещает стабилизировать курс гривни через две недели

Украина в течение двух недель ожидает получить решение Международного валютного фонда относительно программы кредитования экономики, чтобы в страну пришла финансовая помощь для увеличения золотовалютных резервов и стабилизации валютного курса, заявил в эфире Первого национального премьер-министр Арсений Яценюк.

«На протяжении двух недель мы ожидаем решения МВФ, в Украину пойдет серьезная финансовая помощь, - сказал глава правительства. – Страна разворована, золотовалютных резервов нет. Сейчас придут золотовалютные резервы, мы сразу стабилизируем курс».

Яценюк подчеркнул, что он очень уверенно смотрит в будущее. «Я очень уверенно смотрю в наше будущее. Времена тяжелые, но и эти времена пройдут. От нас зависит все, что будет происходить в стране. Все в наших силах», - добавил глава правительства.

Ранее, в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне, директор Европейского департамента МВФ Реза Могхадам также отмечал, что получение Украиной первых кредитных траншей в рамках выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом будет способствовать увеличению валютных резервов Украины и стабилизации курса национальной валюты, который на текущий момент демонстрирует слишком высокую волатильность.

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Украина рассчитывает подписать программу сотрудничества с Фондом в конце апреля. Объем финансирования составит порядка 14-18 млрд долл сроком на два года. Первый транш ожидается в размере 3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, украинская национальная валюта в последнее время стремительно девальвирует. Курс гривни к доллару на закрытии межбанковского рынка в пятницу, 11 апреля, составил 13,30 грн/долл., к евро - 18,45 грн/евро.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор решил поддерживать ликвидность банковской системы при ужесточении мер к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%, до 12,57 грн/долл. согласно курсу на пятницу, 11 апреля.