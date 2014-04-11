Нацбанк в марте не проводил интервенции в поддержку гривни

Национальный банк Украины в марте не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, в то время как объем покупки валюты составил 52,3 млн долл., сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятор купил 52,3 млн долл. США по курсу 9,2359 грн/долл.

Напомним, что в феврале Нацбанк купил на межбанковском рынке валюту на 174,6 млн в долларовом эквиваленте, в т.ч. 119,3 млн долл. США и 41 млн евро.

По итогам января-марта текущего года сальдо интервенций остается отрицательным (продажа валюты превышает ее покупку) и составляет 3,411 млрд долл., что в 4 раза больше также отрицательного сальдо интервенций за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в феврале составил 1,721 млрд долл., при этом регулятор осуществлял как покупку, так и продажу валюты.

Золотовалютные резервы НБУ на 1 апреля 2014 года составили 15,080 млрд долл., что на 2,47%, или на 382 млн долл., меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл., и на 26,14%, или на 5,336 млрд долл., меньше показателя на начало года.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.