Фонд гарантирования с 22 апреля начнет выплаты вкладчикам «Брокбизнесбанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 22 апреля начинает выплаты средств вкладчикам «Брокбизнесбанка», в котором введена временная администрация, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, информация о порядке осуществления выплат будет размещена на официальном сайте фонда и сайте «Брокбизнесбанка» не позднее 15 апреля 2014 года.

«Выплаты вкладчикам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала вывода неплатежеспособного банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен», - говорится в сообщении Фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации сроком на три месяца, с 3 марта по 2 июня 2014 года, в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке» на основании решений Нацбанка о признании этих банков неплатежеспособными. Согласно отчетности «Брокбизнесбанка», убыток банка, накопленный на 1 февраля 2014 года, составляет 40,501 млн грн.