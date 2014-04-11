Уже 250 крымчан перерегистрировали свой бизнес на материке Украины

Уже 250 налогоплательщиков из Крыма и Севастополя воспользовались правом перерегистрировать свой бизнес на материковой части Украины, что позволяет им платить налоги в соответствии с украинским законодательством, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Новым механизмом перерегистрации бизнеса на территории любой области Украины или в Киеве уже воспользовались 191 юридическое лицо и 59 физических лиц – предпринимателей Крыма и Севастополя. Они продолжат платить налоги в соответствии с законодательством Украины», – говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, Миндоходов изменило основное место учета 1463 обособленных подразделений субъектов хозяйствования, которые находились на территории Крыма. Они переведены в контролирующие органы материковой части Украины, где находятся на учете их главные предприятия.

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Как сообщал УНИАН, Миндоходов выступило с предложением к предпринимателям, имеющим бизнес в Крыму, перерегистрировать его на территории любой другой области Украины или в Киеве, чтобы иметь возможность платить налоги в соответствии с законодательством Украины. По состоянию на начало апреля такой возможностью воспользовались 209 налогоплательщиков, из них 166 юридических лиц и 43 частных предпринимателя.

По данным министерства, для изменения своего местонахождения или местожительства юридические лица и физические лица-предприниматели, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым или Севастополя, должны обратиться к государственному регистратору Регистрационной службы Украины в областях или в Киеве.