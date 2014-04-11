Верхняя граница курса долара достигнута, сейчас надо остановить падение гривни - эксперт
Верхняя граница курса доллара достигнута, сейчас надо остановить падение гривны, считает известный шведский экономист, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона в США Андерс Аслунд.
Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Gordonua.com.
По его мнению, на сегодня в Украине должен быть максимальный допустимый курс – 12 грн за доллар, а коридор - 10–12 грн за доллар,
Экономист считает, что курс гривни выше 12 за доллар является необъективным.
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Аслунд называет нынешнее падение гривни слишком большим и экономически необоснованным.
”Национальный банк очень правильно не вмешивался в ситуацию и не производил интервенции. Но верхняя граница достигнута. Сейчас надо остановить падение”, – отметил эксперт.
Он также очертил свое видение допустимого валютного курса гривни.
”Максимальный курс – 12 грн за доллар, а коридор - 10–12 грн. за доллар. Как только НБУ выступит с интервенциями, ведь есть, хоть и маленький, но золотовалютный фонд в размере 15 млрд, все те, кто скупал доллары, начнут их выбрасывать на рынок, и курс гривни повысится”, - предполагает Аслунд.
”Курс выше, чем 12 грн за доллар не может быть объективным: он, скорее, спекулятивный”, - сказал эксперт.
”Предел падению гривни есть. Вероятно, стабилизация наступит скоро”, – резюмировал Аслунд.