Через неделю-две гривня может стремительно окрепнуть до 10 грн/долл. - эксперт

«Через неделю-другую валютный курс «полетит» вниз также быстро, как последние дни шел вверх. Сейчас все, у кого на подходе валюта на межбанке, попросили своих контрагентов притормозить и ожидают, пока импортеры и население начнут биться в истерике, и будут готовы отдавать все, что у них есть, за один единственный доллар США», - сказал Боярчук.

Эксперт прогнозирует, что импортеры вскоре поймут, что не смогут продать свой товар по такой цене, и тогда на рынок, наконец, выйдут экспортеры, наперегонки продавая валюту, чтобы воспользоваться моментом.

«Где закончит гривня после этого «мероприятия»? Думаю, что даже ниже 10 грн за доллар. При таких смешных объемах торгов на межбанке в 300 млн в день, когда год назад был 1,2 млрд в день, продажа дополнительных 20 млн долл. может обвалить рынок в любой момент», - прогнозирует Боярчук.

Эксперт обосновал свое мнение расчетами по изменению торгового дефицита в результате произошедшей девальвации до 13 грн/долл. «Оказывается, дефицит исчезает и появляется профицит около 7 млрд долл. То есть, валюта уже не вытекает из рынка, а наоборот - приходит. И это с учетом сценария, что Россия идет по «беспределу», а с рынками ЕС у нас пока никак», - пояснил он.

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Боярчук подчеркнул, что правила игры на валютном рынке с февраля 2014 года кардинально изменились, и все, что мы знали о долларе и евро, и их динамике ранее, можно забыть.

«НБУ сделал правильный шаг к свободному курсообразованию, а теперь еще нам надо переделать свое сознание, чтобы воспринимать доллар не как инструмент обогащения или стабильности, а просто как валюту другого государства, которая может как дорожать, так и дешеветь. И да - по 13 доллар не покупайте, даже по 12 не покупайте. Он того точно не стоит», - резюмировал эксперт.

Напомним, что в пятницу, 11 апреля, Нацбанк повысил официальный курс гривни к доллару, в то время как последние три недели, с 20 марта текущего года, официальный курс гривни к доллару непрерывно снижался.

Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%, до 12,57 грн/долл. согласно курсу на пятницу, 11 апреля.

С 4 апреля Нацбанк устанавливает официальный курс гривни к иностранным валютам на текущий рабочий день после 12:00, а не в предыдущий день, как это было ранее.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 10 апреля, снизился еще на 74 коп. и составил 12,6179 грн/долл.