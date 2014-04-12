Путин за год заработал меньше всех и ездит на "Ниве"

Президент России Владимир Путин в 2013 году оказался беднее, чем его пресс-секретарь.

Как сообщает ТСН, такой вывод следует из его декларации о доходах, которая опубликована на сайте Кремля.

Согласно этой информации, Путин заработал лишь 3,6 млн рублей - самое малое количество денег среди высокопоставленных чиновников его администрации.

У президента РФ есть 3 автомобиля - ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Г, "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф".

Зато доходы его пресс-секратаря Дмитрия Пескова - 9,2 миллиона рублей, что примерно на 5,5 миллиона больше, чем у его начальника. А руководитель Совета безопасности РФ заработал целых 34,4 млн рублей.

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Среди членов федерального правительства наибольший заработок у министра Михаила Абызова - 283 миллиона рублей. На втором месте по размеру заработка - первый вице-премьер Игорь Шувалов, который заработал 240 миллионов рублей.