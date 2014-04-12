Сепаратисты Крыма пытаются отменить гривню раньше, чем планировали

Самопровозглашенная власть Крыма обсуждает возможность пересмотра сроков изъятия гривни из оборота на полуострове.

Первый вице-премьер Совета министров самопровозглашенной Республики Крым Рустам Темиргалиев на своей странице в Facebook написал: "Резкое падение украинской валюты и возрастающая вероятность дефолта Украины заставляют нас пересмотреть сроки работы бивалютной системы на полуострове".

По его словам, "обсуждается возможность значительного изъятия гривневой массы в коротком периоде, при условии неограниченного обмена гривни на рубли и компенсации вкладов крымчан в украинских банках Агентством страхования вкладов (АСВ). АСВ уже разворачивает сеть офисов по Крыму".

Помимо этого, самопровозглашенный вице-премьер сообщил, что на рублевые расчеты переходят "Крымэнерго" и "Крымгаз".

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Как сообщал УНИАН, незаконное правительство Крыма заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях по курсу.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром "референдум" о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является "демократическим правовым государством" в составе России.