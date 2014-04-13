Украина де-факто является банкротом, но еще может не стать им де-юре - Бильдт

Об этом на сегодняшней встрече в Одессе заявил министр иностранных дел королевства Швеция Карл Бильдт, передает Радио Свобода.

«Ситуация, действительно плохая. Надеюсь, что с помощью пакета реформ, который финансируется МВФ, она улучшится, и меры, принятые украинским правительством, не позволят оказаться в том состоянии, когда будут оформляться все необходимые документы с соответствующими юридическими последствиями», - сказал Бильдт.

Иностранный дипломат также указал на критический дефицит бюджета Украины, отрицательный торговый баланс, высокую инфляцию и отсутствие доступа к рынкам внешнего финансирования.

Читайте такжеРеформы помогут экономическому росту в Украине - Всемирный банкНесмотря на все сложности, ситуация для Украины все же не является безнадежной, чему дипломат привел примеры Греции, Португалии и Ирландии.

По словам Карла Бильдта, усложняет экономическую ситуацию в Украине повышение цены на газ со стороны «восточного брата». Причем, как убежден Бильдт, никаких экономических оснований для этого Россия не имела.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт одним из первых среди дипломатов мира осудил вторжение России на территорию Крыма и ее политику в отношении Украины. Также этого политика считают одним из лоббистов Украины в Европе.