Госдума и Центробанк готовятся штрафовать Visa и MasterCard

Центральный банк готов при доработке поправок в закон «О национальной платежной системе» рассмотреть введение ответственности платежных систем в случае приостановки ими обслуживания банковских карт физических лиц, пишут "Известия".

Соответствующие предложения содержатся в официальном ответе первого зампреда ЦБ Алексея Симановского на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, которая в конце марта потребовала от ЦБ компенсировать убытки граждан, пострадавших от действий платежных систем.

Как отмечается в ответе господина Симановского, действующая редакция закона о национальной платежной системе «не предполагает компенсации потерь держателей карт», поэтому «вопрос о целесообразности распространения ответственности оператора платежной системы в отношении клиентов — физических лиц может быть предметом рассмотрения» при доработке ко второму чтению законопроекта с поправами в закон «О национальной платежной системе».

Кроме того, Алексей Симановский замечает, что несмотря на то что по закону c 1 июля текущего года расчетные центры платежных систем должны находиться только на территории РФ, международные платежные системы придумали схему, как обойти это требование. В частности, как пишет господин Симановский, правилами платежных систем Visa и MasterCard предусмотрено, что для формального выполнения требований закона, расчеты будут осуществляться их дочерними российскими юрлицами, однако для этого будут использоваться «программно-технические средства иностранных операционных центров, что сохраняет зависимость от них» как банков, так и физических лиц.