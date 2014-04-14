Межбанк открылся долларом по 13,40 гривень
10:06, 14 апреля 2014Финансы
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Цены на российскую валюту упали – 0,3528/0,3723.
Гривня достигла отметки 13,40 грн/долл.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 12,7000/13,4000.
Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту упали – 0,3528/0,3723, котировки по евро-гривне ушли вниз – 17,5800/18,5555.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3846/48 (пятница - 1,3896/98).
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару укрепились на 50 коп. - до 13,0000/13,3000 грн/долл. против 13,4000/13,8000 грн/долл. на 12:00.
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