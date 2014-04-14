Россия обиделась на Запад и будет создавать собственное рейтинговое агентство

Создание независимого от Запада кредитного рейтингового агентства - одна из "крайних необходимостей", которые стоят перед российской экономикой, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью журналу Forbes, передает ИТАР-ТАСС.

Агентство Mood`s в конце марта поставило суверенный кредитный рейтинг России на пересмотр с возможностью понижения из-за ситуации в Украине.

Шувалов не стал комментировать, действуют ли иностранные рейтинговые агентства "под влиянием западных правительств", но отметил, что после 2008 года в мире началось движение по созданию системы независимых от Запада рейтинговых агентств. В качестве примера он привел Китай, где "создается целая система, привлекаются рейтинговые бюро из других стран".

"Они предлагают России работать вместе, чтобы рейтинги невозможно было бы включать и выключать по решению правительств, - добавил первый вице-премьер. - Они составлялись бы по методике существующих рейтинговых агентств, но были бы выведены из-под влияния западного мира".

Он пояснил, что система кредитных рейтингов не должна быть монополизирована.

"То, что сейчас происходит с рейтинговыми агентствами, - это практически мировая монополия, а любая монополия - это плохо, - добавил Шувалов. - Что мы можем делать? Мы должны вести себя ответственно. Будут ли рейтинговые агентства принимать ответственные решения, независимо от ситуации в Украине? На это мы не сможем повлиять".