Курс евро к доллару снижается

Курс евро к доллару снизился на 0,2 процента до $1,3856 после 1,3-процентного повышения на прошлой неделе - максимального с сентября. Против иены единая валюта подешевела на 0,4 процента до 140,62 иен, а против швейцарского франка - почти до месячного минимума 1,2135 франка, пишет "Рейтер".

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Председатель ЕЦБ Марио Драги сказал на пресс-конференции в субботу, что "дальнейшее укрепление обменного курса потребует новых стимулов". Один из руководителей ЕЦБ Кристиан Нуайе в понедельник высказался еще более определенно: "Чем сильнее евро, тем более мягкой должна быть политика".

Также на курс евро влияет ситуация на Украине. "Драги и ситуация на Украине будут сдерживать рост евро. Но реакция довольно слабая, учитывая весомость комментариев Драги в выходные", - сказал стратег RBS в Сингапуре Грег Гиббс.

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