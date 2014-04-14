Fitch подтвердило кредитный рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева в иностранной валюте на уровне «ССС» и долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-», говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном веб-сайте.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный национальный рейтинг на уровне «BBB(ukr)».

«Прогнозы по всем рейтингам негативные», - говорится в сообщении.

Ранее рейтинг Киева, наряду с рейтингом Харькова и Одессы, был снижен вслед за снижением суверенного рейтинга Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с отрицательным прогнозом. Причинами снижения рейтинга на тот момент назывались возрастание политического конфликта, ухудшение доступа к внешнему финансированию, снижение международных резервов.