Налоговая Киева раскрыла теневые схемы Курченко на 1 млрд гривень

Сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве раскрыли ряд теневых схем и наложили арест на имущество и средства, связанные со скандально известным бизнесменом Сергеем Курченко, в общем объеме порядка 1 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи открыли сразу 7 уголовных расследований в отношении должностных лиц ряда предприятий, связанных с Сергеем Курченко, - отметили в следственном управлении. - В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму более 182 млн грн, выявлен факт разворовывания и дальнейшей легализации средств в размере 800 млн грн, а также открыты два уголовных расследования по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность порядка 50 фирм».

Кроме того, в следственном управлении подчеркнули, что с целью возмещения государству причиненных убытков наложен арест на банковские счета и имущество связанных с Курченко фирм. «На средства, которые находятся на банковских счетах в размере порядка 700 млн грн наложен арест. Кроме того, вещественным доказательством признан и также арестован нефтегазовый комплекс в Херсоне общей стоимостью порядка 200 млн грн», - подчеркнули в ведомстве.

На текущий момент, сообщили в пресс-службе, ведутся следственные действия по расследованию и ликвидации других схем незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Убытки, причиненные государству по этим схемам, составляют, по оценкам следователей, порядка 2 млрд грн.

Ранее, в марте, Генеральная прокуратура Украины начала проверку коммерческих фирм, которые так или иначе приближены к украинскому бизнесмену Сергею Курченко, на предмет получения и легализации незаконным способом государственных средств.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД раскрыло преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая принадлежит Курченко.

Как подчеркнул первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус, борьба с теневым сектором экономики является основным средством пополнения бюджета.

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