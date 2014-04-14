Дефицит внешней торговли товарами за два месяца снизился в 5 раз

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2014 года составил 267,4 млн долл., что на 1,029 млрд долл., или в 4,9 раза, меньше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в 1,297 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-феврале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года экспорт товаров из Украины снизился на 10% - до 9,102 млрд долл., импорт - на 17,9%, до 9,369 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-феврале 2014 года составил 0,97 (в январе-феврале 2013 – 0,89).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 191 страны мира.

По данным Госстата, в январе-феврале 2014 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины, Россией, составил 1,116 млрд долл., что на на 3,8%, меньше, чем в январе-феврале 2013 года.

По итогам января-февраля 2014 года по сравнению с январем-февралем 2013 года импорт природного газа снизился на 44,1% - до 871 млн долл., импорт каменного угля - на 42,3%, до 137,5 млн долл., легковых автомобилей - на 23,6% - 95,6 млн долл., лекарств - на 15,1% - до 60,6 млн долл. В тоже время, импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) вырос на 71,5%, до 143,6 млн долл.

В январе-феврале 2014 года по сравнению с январем-февралем 2013 года Украина сократила экспорт железнодорожных и трамвайных вагонов на 83,3% - до 291,7 млн долл., удобрений - на 59,3% - до 182,6 млн долл., подсолнечного масла - на 23,2% - до 145,4 млн долл., проката черных металлов - на 10,2% - до 119,9 млн долл., труб из чугуна и черных металлов - на 40,5% - до 97,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе 2014 года составил 142,8 млн долл., что на 15,2 млн долл., или на 11,91%, больше дефицита по итогам января 2013 года в 127,6 млн долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.