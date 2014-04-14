"Альфа-Банк" прекращает работу в Крыму с 17 апреля

Об этом говорится в сообщении финансового учреждения.

Согласно сообщению, решение принято руководством банка в связи со вступлением в силу ряда законов Российской Федерации о функционировании финансовой системы на территории Крыма, что противоречит действующему законодательству Украины.

"Альфа-Банк", работая в правовых рамках украинского законодательства, не имеет юридических оснований для своего дальнейшего функционирования и предоставления банковских услуг на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.

Банк уточняет, что до 17 апреля все отделения и банкоматы "Альфа-Банка" будут продолжать работать в стандартном режиме, а клиенты при желании смогут закрыть свои счета и вернуть депозитные средства.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля - закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в рамках которого банки для продолжения работы на территории полуострова должны получить разрешительные документы центрального банка РФ, отчитываться перед ним и перечислять взносы в систему гарантирования депозитов РФ.

С марта украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

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