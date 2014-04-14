В G20 положительно оценили работу МВФ по преодолению кризиса в Украине

Министры финансов стран «Большой двадцатки» (G20) положительно оценивают работу Международного валютного фонда и Всемирного банка в части помощи Украине и преодолении политического и экономического кризиса в нашей стране. Об этом говорится в коммюнике, подготовленном по итогам встречи министров финансов стран G20 в Вашингтоне.

«Мы постоянно отслеживаем экономическую ситуацию в Украине, оценивая все риски для экономической и финансовой стабильности, и мы приветствуем усилия Международного валютного фонда, представители которого тесно сотрудничают с (украинскими – УНИАН) властями в части проведения реформ», - говорится в документе.

По мнению глав финансовых ведомств ведущих экономик мира, ситуация в Украине во многом является ключевой и для МВФ, как главной структуры, способной ответить на финансовые трудности. «Мы согласны с тем, что МВФ и Всемирный банк были и остаются ведущими финансовыми институтами, цель которых помочь странам, оказавшимся перед лицом непростых финансовых вызовов посредством эффективных консультаций и предоставления финансирования», - говорится в коммюнике.

Как сообщал УНИАН, МВФ является ключевым кредитором Украины. Совет директоров Фонда планирует рассмотреть и окончательно утвердить двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме порядка 14-18 млрд долл. в конце апреля – начале мая. Первый транш Украина ожидает получить сразу же после подписания программы. Его предположительный объем составит порядка 3 млрд долл. Получение средств Фонда является жизненно важным для Украины на текущий момент, поскольку деньги пойдут на пополнение золотовалютных резервов и стабилизацию курса гривни, который на текущий момент демонстрируют серьезную волатильность.

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