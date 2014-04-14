Россия пострадает от экономических санкций намного больше, чем ЕС – депутаты Бундестага
В случае ужесточения экономических санкций против России со стороны Евросоюза, Российская Федерации пострадает от них намного больше, чем страны Европейского Союза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявили депутаты Комитета по делам Европейского Союза немецкого Бундестага.
В частности, председатель комитета Гунтер Крихбаум отметил: "Мы все, в сущности, страдаем от таких конфликтов. Это касается не только Германии, но и других стран, которые активно торгуют с Россией. Но хотел бы отметить, что Россия нуждается в странах Евросоюза намного больше, чем наоборот. Европейский Союз имеет общую позицию относительно России, и Путин, следовательно, будет иметь дело с Европейским Союзом в целом".
Кроме того, Крихбаум добавил, что российская экономика в значительной степени опирается на поставки сырья, но ситуация в мире в контексте поставок энергоресурсов в последнее время очень изменилась из-за того, что США усиливает свое энергетическое присутствие в мире и на европейском рынке в частности.
"Это приведет к тому, что цены на газ, скорее всего, будут снижаться, а не расти. Поэтому времена Путина в Европе завершаются, и он должен подумать о том, чтобы реформировать свою экономику. И именно поэтому он очень нуждается в западных технологиях, в частности немецких технологиях", - сказал Крихбаум.
В свою очередь, депутат Бундестага Норберт Спинрат также заявил, что Европейский Союз готов к определенным экономическим потерям: "Если ситуация будет обостряться, и санкции будут ужесточаться, то это будет означать определенные потери, но они не будут определять нашу политическую директиву. И хочу подчеркнуть, что это касается не только Германии, а Европы в целом".