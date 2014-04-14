Россия пострадает от экономических санкций намного больше, чем ЕС – депутаты Бундестага

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявили депутаты Комитета по делам Европейского Союза немецкого Бундестага.

В частности, председатель комитета Гунтер Крихбаум отметил: "Мы все, в сущности, страдаем от таких конфликтов. Это касается не только Германии, но и других стран, которые активно торгуют с Россией. Но хотел бы отметить, что Россия нуждается в странах Евросоюза намного больше, чем наоборот. Европейский Союз имеет общую позицию относительно России, и Путин, следовательно, будет иметь дело с Европейским Союзом в целом".

Кроме того, Крихбаум добавил, что российская экономика в значительной степени опирается на поставки сырья, но ситуация в мире в контексте поставок энергоресурсов в последнее время очень изменилась из-за того, что США усиливает свое энергетическое присутствие в мире и на европейском рынке в частности.

"Это приведет к тому, что цены на газ, скорее всего, будут снижаться, а не расти. Поэтому времена Путина в Европе завершаются, и он должен подумать о том, чтобы реформировать свою экономику. И именно поэтому он очень нуждается в западных технологиях, в частности немецких технологиях", - сказал Крихбаум.

В свою очередь, депутат Бундестага Норберт Спинрат также заявил, что Европейский Союз готов к определенным экономическим потерям: "Если ситуация будет обостряться, и санкции будут ужесточаться, то это будет означать определенные потери, но они не будут определять нашу политическую директиву. И хочу подчеркнуть, что это касается не только Германии, а Европы в целом".