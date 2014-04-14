«Пивденкомбанк» увеличил уставный капитал на 83,3%, или на 250 млн грн, - до 550 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, увеличение капитала произошло за счет дополнительных взносов путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости с целью повышения уровня капитализации и усиления позиции на рынке банковских услуг.

Справка УНИАН. «Пивденкомбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу средних банков. Основными акционерами банка являются Руслан Циплаков (45,4568% акций банка в прямом владении и 54,4827% - опосредствованно) и компания «Метал Юнион» (45,1208% и 9,3619% соответственно). Банк входит в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.

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