Официальный курс гривни к доллару рухнул до 12,97

С 14 апреля курс составляет 1297.7090 грн за 100 долларов.

10 апреля он упал до рекордного минимума и составил 1297.7090 грн за 100 долларов, а уже 11 апреля составил 1256.9123 грн за 100 долларов.

Официальный курс гривни к евро на 14 апреля установился на отметке 1800.1819 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3.6428 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 12,7000/13,4000.

Цены на российскую валюту упали – 0,3528/0,3723, котировки по евро-гривне ушли вниз – 17,5800/18,5555.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3846/48 (пятница - 1,3896/98).

Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.

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