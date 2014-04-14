Святошинская налоговая требует от предприятия отчетов на 150 тыс. гривень

Об этом в своем Фейсбуке написал сотрудник компании, который и опубликовал письмо от налоговой.

В частности, от компании требуют за период 2011-2013 годов предоставить такие документы: договора на приобретение товаров (услуг), расходные накладные на получение и отгрузку товаров, акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные на перевозку товаров, доверенности и журнал учета доверенностей, выписки банков, платежные поручения, акты приема-передачи ценных бумаг, реестр векселей, карточки бухгалтерских счетов и справку о наличии собственных складских и офисных помещений.

Сотрудники компании провели приблизительную калькуляцию документов: договоры на поставку и приобретение - 19 388 шт (как минимум 4 листа, что соответствует 77 552 листов, т.е. 155 пачек бумаги по 500 листов); накладные в количестве 37 272 шт (74 пачек бумаги); акты в количестве 113 545 шт (227 пачек); доверенности в количестве 7 382 шт (14 пачек бумаги).

В итоге 470 пачек бумаги, что соответствует 94 ящикам (по 5 пачек). Стоимость бумаги (по 200 грн пачка) составит 94 000 грн. 1 лист копии составляет 25 коп. (оптом), что в данном случае составит 58 750 грн.В общей сложности расходы должны составить только на предоставлении 4-х пунктов – 152 750 грн, подсчитали сотрудники компании.

«И это только 4 из 9 пунктов (оставшиеся 5 сложнее и существенно больше по объему). Итого, чтобы исполнить забаганку Святошинской налоговой нужно потратить 153 750 грн. и 1тонну 170 кг бумаги», - отмечают в компании.

При этом на выполнение требований Святошинская налоговая дала компании аж 10 дней, в противном случае она организует внеплановую проверку.

Сотрудники компании связывают это письмо с отказом компании изменить отчетность за прошлый год.

«В феврале месяце Святошинская налоговая обратилась с требованием, в котором настойчиво порекомендовала "убрать убытки" из отчетности за прошлый год. Естественно компания ответила отказом, и получила письмо, в котором налоговая потребовала предоставить следующие документы», - резюмирует сотрудник компании.