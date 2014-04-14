Канада выделит Украине $20 млн для перехода к инфляционному таргетированию

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Регулятор сообщил, что с 11 по 13 апреля глава Нацбанка Степан Кубив встретился с руководителями центральных банков Австрии, Канады, Нидерландов и Польши. Во время встречи с главой центробанка Канады Стефаном Полозом обсуждалась финансовая и техническая поддержка Украине от правительства Канады в области банковского надзора, статистики, анализа финансовой стабильности и подготовки к режиму инфляционного таргетирования .

«Канадское правительство намерено выделить Украине очередной транш в размере 20 млн долл. США в рамках технической помощи для завершения перехода к инфляционному таргетированию и совершенствования монетарной политики и валютных операций, реструктуризации банковской системы, дальнейшего совершенствования банковского надзора и развития анализа финансовой стабильности, усиления общей институциональной способности Национального банка», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава НБУ обсудил с главой центробанка Польши Мареком Белкой возможность предоставления технической помощи для обеспечения финансовой стабильности в рамках проекта «Развитие институциональной способности Национального банка Украины» и начало второго этапа этого проекта по политике инфляционного таргетирования, и плавающего обменного курса.

С главой центробанка Нидерландов Клаасом Кнотом Кубив обсудил вопросы получения техпомощи для развития стратегического планирования в Нацбанке и усиления его отдельных функций, а также о сотрудничестве банков в рамках группы стран МВФ и Всемирного банка во главе с Голландией.

Также Кубив обсудил с главой центробанка Австрии Эвальдом Новотным работу филиалов австрийских банков в Украине, участие нашей страны в Венской инициативе, основанной в разгар финансового кризиса для внедрения действенного механизма координации усилий по кризисному менеджменту и регулированию проблем финансового сектора стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация в составе министра экономического развития и торговли Павла Шереметы, министра финансов Александра Шлапака и главы Национального банка Украины Степана Кубива 10 апреля отбыла в Вашингтон (США) для участия в весеннем ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

27 марта Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

Украина рассчитывает получить от международных кредиторов и доноров по итогам 2014 года 13 млрд долларов. Более половины данной суммы придется на Международный валютный фонд.

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