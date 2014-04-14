Гривня укрепилась до 13 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 12,7000/13,4000, к 12:00 сузился спрэд 13,0000/13,4000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 12,7000/13,0000.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3528/0,3723, к 12:00 цены повысились 0,3614/0,3725. К закрытию торгов цены упали 0,3586/0,3655. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8540 (+0.1540).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3875/1,3905. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 17,5800/18,5555, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 17,9680/18,5270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 17,5545/17,9754.