Совет ЕС утвердил помощь Киеву в 1 млрд евро и отмену пошлин на украинские товары

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов утвердил выделение Украине дополнительно 1 млрд евро помощи и мероприятия по отмене импортных пошлин на украинские товары, от чего Украина дополнительно получит почти 500 млн евро в год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом сообщили комиссары ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле и по вопросам торговли Карел де Гухт.

"Приветствую утверждение Советом ЕС на уровне министров иностранных дел предложения Еврокомиссии относительно автономных торговых мероприятий и дополнительной макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро", - написал Фюле, который находится на заседании Совета ЕС в Люксембурге, в своем микроблоге на Twitter.

"Я очень доволен, что Совет ЕС на уровне МИД сегодня утвердил предложение Еврокомиссии относительно автономных торговых мероприятий, которые предоставляют торговые преференции Украине. Это решение не только выражает солидарность с украинским народом. Это также показывает, что ЕС хочет и способен предпринять срочные шаги для улучшения ситуации наших восточных партнеров", - говорится в заявлении де Гухта, распространенном Еврокомиссией.

Еврокомиссия утвердила решение о дополнительной помощи в размере 1 млрд евро и односторонней отмене пошлин на украинские товары в прошлом месяце, а Европарламент утвердил эти меры в начале апреля. Решение официально вступит в силу после публикации в официальном Журнале ЕС.

1 млрд евро предоставляется дополнительно к 610 млн евро, уже выделенных ранее, но так и не предоставленных из-за отсутствия реформ в Украине и финансирования со стороны МВФ. От односторонней отмены пошлин на украинские товары Киев извлечет выгоду в 487 млн евро в год - особенно украинский аграрный сектор. Пошлины не будут действовать с 23 апреля по 1 ноября 2014 года, но ЕС может продлить действие этого решения.