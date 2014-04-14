Объем торгов валютой на межбанке упал до трехлетнего минимума

При этом, по информации регулятора, объем торгов в отдельные дни января и февраля превышал объем торгов за прошедшую неделю более чем в 2 раза.

По данным НБУ, объем торгов долларами за пять дней прошлой недели составил 1,4 млрд долл., что также является минимумом с 2011 года.

При этом средневзвешенный курс валюты на межбанке за прошедшую неделю просел на 92 копейки с 11,6509 грн/долл. в понедельник 7 апреля до 12,5691 грн/долл. по итогам торгов в пятницу 11 апреля.

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Как сообщал УНИАН, по мнению исполнительного директора Центра социально-политических исследований «CASE Украина» Дмитрия Боярчука, при объемах торгов на межбанке в 300 млн долл. в день, при том что в 2013 году объемы торгов составляли 1,2 млрд в день, продажа дополнительных 20 млн долл. может обвалить рынок в любой момент и курс может укрепиться до 10 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50% - до 12,57 грн/долл. согласно курсу на пятницу, 11 апреля.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.