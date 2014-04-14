Госдолг Италии достиг рекордного размера

Государственный долг Италии в феврале текущего года впервые в истории превысил отметку в 2,1 триллиона евро, составив 2,107 триллиона евро, сообщил в понедельник центральный банк Италии, передает РИА Новости.

Несмотря на меры по сокращению государственных расходов, активно принимаемые в настоящее время правительством Маттео Ренци, в феврале увеличение размера госдолга тем не менее составило 17,5 миллиарда евро.

Согласно данным, приведенным в статистическом бюллетене центробанка, львиную долю прироста задолженности государства (10,7 миллиарда евро) составили расходы на содержание государственной администрации.

Читайте такжеГосдолг Украины в январе вырос до $73,2 млрд

Налоговые поступления в феврале текущего года составили 27,3 миллиарда евро, что всего на 300 миллионов больше, чем в феврале 2013 года. В прошлом году именно значительное увеличение налоговых поступлений (примерно на 20%) обеспечило определенное замедление роста государственной задолженности. По данным Eurostat, в первом квартале 2013 года госдолг Италии превысил 130% ВВП страны.

Читайте такжеГосдолг Испании достиг рекордных €960,64 млрд