Украина и США подписали соглашение о выделении $1 млрд помощи

Украина и США подписали соглашение о выделении нашей стране финансовой помощи в объеме 1 млрд долл., сообщил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня в Вашингтоне подписано Соглашение между правительством США и правительством Украины о получении 1 млрд долл. финансовой помощи», - сказал глава правительства.

Ранее решение о выделении Украине средств было поддержано Конгрессом и Сенатом США. Это решение было оформлено отдельным законом о предоставлении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий.

Кроме того, Яценюк приветствовал решение Европейского союза о выделении нашей стране финансовой помощи. «Также сегодня Европейский Союз, наконец, юридически принял два решения – о выделении 2 млрд долл. макрофинансовой помощи, и второе решение - об открытии европейских рынков для украинских товаров в одностороннем порядке. Фактически Украина получит право без пошлин ввозить свои товары на территорию Евросоюза. В общем это дополнительно для украинской экономики порядка 500 млн евро», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал закон о предоставлении Украине 1 млрд долл. 4 апреля. Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

Кроме того, предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить нашей стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.